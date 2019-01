"Radical" e Vip in piazza per chiedere lo sbarco dei profughi

Una folla di alcune centinaia di persone si è radunata in piazza Montecitorio per chiedere lo sbarco immediato dei 47 migranti a bordo della Sea Watch 3 al largo di Siracusa. A lanciare la mobilitazione erano stati gli animatori del manifesto "Non siamo pesci", guidati dall'ex parlamentare Luigi Manconi.

Tra i sottoscrittori più noti dell'appello erano presenti in piazza il giornalista Gad Lerner, il comico Alessandro Bergonzoni, l'attrice Sandra Bergamasco e lo scrittore Sandro Veronesi. Presenti anche alcuni volontari della ong Open Arms e diversi parlamentari del Partito Democratico, tra cui il vicepresidente della Camera Ettore Rosato.

La folla ha intonato il coro "Fateli scendere" rivolto alle forze della maggioranza affinché il caso dei 47 migranti della Sea Watch 3 sia risolto al più presto.

A Siracusa, invece, è continuata anche ieri la "staffetta" dei parlamentari a bordo della nave della ong. In particolare a salire sul barcone è stato il candidato alla segreteria del Pd Maurizio Martina: "Sono persone da troppo tempo ostaggio - ha detto - di una condizione per noi incredibile. Un Paese serio come l’Italia merita di gestire queste situazioni in altro modo. Bisogna dare una mano a rendere chiara questa situazione".