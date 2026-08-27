Attentato a Ranucci, il Tg1 becca Tavares: “Non sono latitante, tornerò in Italia. Lavitola resisti”

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 27 agosto 2026 a

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Gomes Clesio Tavares, accusato di essere, in concorso con Valter Lavitola, il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, è in Camerun. A scovarlo è stato il Tg1, L'uomo, mentre da giorni sulle sue tracce c’erano i carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dal pm Edoardo De Santis. Tavares, socio e factotum dell'ex direttore dell'Avanti, ha negato fermamente di essere un latitante e rifiuta le accuse di aver ingaggiato una banda per l’attentato con bomba contro Sigfrido Ranucci: “Lavitola resisti ed esci presto. Sì, Valter è mio socio. Conosco alcuni degli arrestati per l’attentato, ma della bomba non parlo. Non sono latitante e se volessi scappare andrei in Russia dove conosco delle persone e dove nessuno potrebbe chiedere estradizione. Tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Le parole di Lavitola ai magistrati? Ognuno è responsabile di quello che dice e che fa”.