Giorgio Armani è morto a 91 anni. Il comunicato dell'azienda: "Fondatore e instancabile motore"

E' morto Giorgio Armani, il grande stilista scomparso all'eta' di 91 anni. Lo comunica "Con infinito cordoglio", il gruppo Armani. Che annuncia la "scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come e' sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si e' spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire. Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si e' estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidita' e concretezza. Lo ha guidato un'inesauribile curiosita', l'attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacita' di comunicare con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunita', si e' impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano. La Giorgio Armani e' una azienda con cinquant'anni di storia, cresciuta con emozione e con pazienza. Giorgio Armani ha sempre fatto dell'indipendenza, di pensiero e azione, il proprio segno distintivo. L'azienda e' il riflesso, oggi e sempre, di questo sentire. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuita' di questi valori.