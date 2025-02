È morto l'Aga Khan: aveva 88 anni. Lutto in Costa Smeralda e tra i musulmani ismailiti

05 febbraio 2025 a

È morto martedì a Lisbona Karim Aga Khan IV, fondatore e presidente dell'Akdn, l'Aga Khan Development Network e leader spirituale dei musulmani sciiti ismailiti. "È mancato serenamente, circondato dalla sua famiglia”, le parole della sua fondazione, che ha assicurato che nei prossimi giorni sarà annunciato il suo successore "dopo la lettura delle sue volontà". Imprenditore e filantropo, tra gli uomini più ricchi del mondo, Shah Karim al Hussaini aveva 88 anni e la sua figura resterà per sempre legata allo sviluppo della Costa Smeralda. Era il 49esimo imam ereditario dei musulmani ismailiti, una comunità religiosa di circa 15 milioni di fedeli sciiti, "e discendente diretto del profeta Maometto" e aveva a sua volta ereditato il titolo dal nonno.

Karim Aga Khan era ancora studente quando suo nonno scelse di passare oltre suo padre, noto per il suo stile di vita mondano, e lo designò come successore alla guida della diaspora sciita ismailita, affermando che i fedeli dovevano essere guidati da un giovane "cresciuto nel mezzo della nuova era”. Nel corso dei decenni, l'Aga Khan si trasformò in un magnate degli affari e un filantropo, muovendosi con disinvoltura tra il mondo spirituale e quello materiale. "Un leader globale straordinariamente compassionevole", ha dichiarato il primo ministro canadese Justin Trudeau martedì, definendolo un grande amico. "Mancherà profondamente alle persone di tutto il mondo". Divenne Aga Khan IV il 19 ottobre 1957 a Dar es Salaam, in Tanzania. Aveva lasciato Harvard per stare accanto al nonno malato, tornando poi a scuola 18 mesi dopo con un entourage e un profondo senso di responsabilità. Difensore della cultura e dei valori islamici, era ampiamente considerato un costruttore di ponti tra le società musulmane e l'Occidente, nonostante - o forse proprio grazie - alla sua riluttanza a coinvolgersi nella politica. L'Aga Khan Development Network, la sua principale organizzazione filantropica, si occupa principalmente di sanità, alloggi, istruzione e sviluppo economico rurale. Opera in oltre 30 paesi e dispone di un budget annuo di circa 1 miliardo di dollari per attività di sviluppo senza scopo di lucro.

Una rete di ospedali che porta il suo nome è distribuita in regioni dove l'assistenza sanitaria scarseggiava per i più poveri, tra cui Bangladesh, Tagikistan e Afghanistan, dove ha investito decine di milioni di dollari nello sviluppo delle economie locali. L'entità dell'impero finanziario dell'Aga Khan è difficile da misurare. Alcune stime indicano che la sua ricchezza personale ammontasse a miliardi di dollari. Gli ismailiti, una setta originariamente radicata in India ma poi espansa in Africa orientale, Asia centrale e meridionale e Medio Oriente, considerano un dovere versargli fino al 12,5% del loro reddito. "Non abbiamo alcuna nozione dell'accumulazione di ricchezza come qualcosa di malvagio", disse a Vanity Fair nel 2012. "L'etica islamica insegna che se Dio ti ha dato la capacità o la fortuna di essere un individuo privilegiato nella società, hai una responsabilità morale verso la società". Secondo il sito web della comunità ismailita, nacque il 13 dicembre 1936 a Creux-de-Genthod, vicino a Ginevra, in Svizzera, figlio di Joan Yarde-Buller e Aly Khan, e trascorse parte della sua infanzia a Nairobi, in Kenya, dove oggi un ospedale porta il suo nome. Divenne noto anche come allevatore e proprietario di cavalli da corsa e rappresentò l’Iran alle Olimpiadi invernali del 1964 come sciatore. La sua passione per l’architettura e il design lo portò a istituire un premio per l’architettura e programmi di architettura islamica al Mit e Harvard. Restaurò antiche strutture islamiche in tutto il mondo. L'Aga Khan visse a lungo in Francia e negli ultimi anni si era stabilito in Portogallo, dove aveva sede la sua rete di sviluppo e la sua fondazione. Sarà sepolto a Lisbona, ma la data non è stata resa pubblica.

“Non abbiamo parole. Solo una: grazie”, la reazione del Consorzio Costa Smeralda alla notizia. Il principe fu tra i fondatori del Consorzio nel 1962. Karim Aga Khan è "l’uomo che, insieme ad altri facoltosi investitori stranieri, avrebbe poi dato forma e sostanza a quella che ancora oggi è una delle mete più celebri del turismo internazionale d’élite", si legge nel sito. "Con il sostegno di alcuni esponenti della politica locale, come il consigliere regionale Giovanni Filigheddu di Arzachena, il gruppo di investitori capeggiato dall’Aga Khan cominciò a gettare le basi di un progetto pionieristico senza precedenti in Italia. Le acque cristalline, la sabbia bianca e le rocce modellate dal maestrale si apprestavano così a diventare gli elementi fondanti di una destinazione che avrebbe fatto la storia del turismo mondiale".