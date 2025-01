Marco Baldini allo scoperto: "Era tutto inventato", la verità sul gioco d'azzardo

22 gennaio 2025 a

«Sto vivendo, tanto per cambiare, un periodaccio». Così Marco Baldini, conduttore radiofonico noto per il suo sodalizio con Fiorello, in un’intervista al Corriere della Sera. Nel suo periodo d’oro, racconta, «arrivavo a quasi un milione di euro l’anno, stavo sugli 800mila», mentre ora dice di avere «29 euro». Baldini ha negato di essere stato ludopatico: «Con il mio avvocato ci inventammo la storia del gioco d’azzardo compulsivo, che era l’unica scappatoia» per «pararmi da un guaio peggiore, e qui non posso andare oltre». Oggi, afferma, «mi guardano con sospetto. Con il passato che ho avuto, con quello che è stato scritto su di me la gente ci pensa non due volte, ma venti volte a darmi una mano. E alla fine dicono di no». Ma «se sono arrivato a questo punto non incolpo nessuno, l’errore è stato mio».

Ma sulla ludopatia Baldini ha comunque scritto un libro: «Chiesi sei mesi di tempo - ricorda - in realtà mi dovevo documentare perché ne sapevo poco o niente e facendolo ci sono caduto dentro, però non ai livelli enormi di cui si parla. Ci hanno fatto anche un film e così tutta Italia si è convinta che io fossi un giocatore compulsivo». Cosa che Baldini ribadisce di non essere mai stato: «Ripeto, ci sono cascato nella ricerca di essere credibile in quello che raccontavo: se ti avvicini troppo al fuoco poi ti bruci». Ha parlato di certe cifre, afferma, «per giustificare l’uscita di quelle grosse somme di denaro». Mentre giocare ai cavalli «mi piaceva ma i miei racconti erano esagerati». E chiarisce di non aver mai perso 40 milioni in una giocata.

Sulla sua carriera Baldini dice: «Il grosso ormai l’ho fatto con Fiorello e grazie a ’Il più grande spettacolo dopo il weekend’ abbiamo superato i 13 milioni di spettatori. Oggi sbarco il lunario, metto a disposizione quello che so fare. Una volta alla settimana sono a Lazio tv, con Morena Rosini, la cantante dei Milk and Coffee, che se dici ex cantante dei Milk and Coffee si inc...a: conduciamo ’Vizi capitalè, un salottino che ospita varia umanità. E poi lavoro a Radio Roma Sound dove mi diverto a fare le mie solite minc**ate». Con Fiorello, osserva Baldini, una reunion è «impossibile. E ho sbagliato io. C’è stata un’epoca in cui ero fuori dal mondo, vivevo in condizioni molto precarie, ho dormito anche in macchina e ho fatto errori imperdonabili. Lui mi ha aspettato un sacco di tempo,poi quando ha visto che non c’era più ciccia ha detto basta». Nel periodo, spiega ancora, «in cui ero fuori di testa stavo parlando a un tizio che mi chiedeva dei soldi, eravamo intercettati e offesi Fiore, ma avrei potuto offendere mio padre, mia madre, mia sorella. Avrei potuto offendere chiunque, perché ero fuori controllo. Feci un errore grosso, usai parole cattive e a quel punto una persona fa giustamente fatica a fidarsi di chi parla di te in un certo modo». Oggi dice di aver capito i suoi errori («da anni rigo dritto») ma che lo «stigma rimarrà per sempre».