Cecilia Sala, l'Iran conferma l'arresto. “Violazione delle leggi islamiche”

30 dicembre 2024 a

a

a

Il dipartimento generale dei Media Esteri del ministero della Cultura e dell'orientamento islamico dell'Iran ha confermato in una nota per la stampa l'arresto di Cecilia Sala "per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell'Iran". "La cittadina italiana è arrivata in Iran il 13 dicembre con un visto giornalistico ed è stata arrestata il 19 per aver violato la legge della Repubblica islamica dell'Iran. Il suo caso è sotto inchiesta. L'arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente e l'ambasciata italiana è stata informata. Le è stato garantito l'accesso consolare ed il contatto telefonico con la famiglia", quanto riferito dall'agenzia Irna.

Il ricatto dell'Iran su Cecilia Sala. Usano il carcere per fare terrore

"La politica del ministero è sempre stata quella di accogliere le visite e le attività legali dei giornalisti stranieri, aumentare il numero di media stranieri nel Paese e preservare i loro diritti legali", prosegue il comunicato. "È stato aperto un fascicolo sulla cittadina italiana Cecilia Sala, e sono attualmente in corso le indagini. Il suo arresto è avvenuto in base alla normativa vigente. Saranno forniti ulteriori dettagli se la magistratura lo riterrà necessario", hanno aggiunto dal regime di Teheran.