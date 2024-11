Valentina Nappi incinta, pioggia di insulti per questo post: come risponde

28 novembre 2024 a

a

a

Pioggia di insulti su Valentina Nappi, star dei video vietati ai minori che ha diffuso sui social le foto e un video del pancione. L'attrice lanciata nel 2011 da Rocco Siffredi ha scritto "The wait is over", l’attesa è finita, pubblicando sue foto in cui appare visibilmente incinta (sarebbe all'ottavo mese). Post che ha scatenato un diluvio di commenti caustici, sessisti e offensivi che dividono i social, tra chi trova legittimo ironizzare anche pesantemente su chi lavora nel business a luci rosse e chi denuncia l'atteggiamento sessista degli stessi utenti che magari postano a volontà contro il patriarcato.

"E chi ca**o è il padre?", "Infortunio sul lavoro, tocca mandarle il medico della mutua", "avrà il dna misto di 4.562.729 uomini differenti del pianeta terra, forse anche di qualche alieno", sono alcuni dei commenti lasciati in calce al post di Instagram. Non mancano messaggi di auguri e di incoraggiamento, ad alcuni dei quali l'attrice risponde e annuncia: "Non smetterò con l’hard".