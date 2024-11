4 di sera, Feltri e il segreto del trionfo di Trump: "Parla al popolo mentre la sinistra predica"

09 novembre 2024 a

a

a

Si commenta l’esito delle elezioni americane nel corso della puntata del 9 novembre di 4 di sera weekend, il programma pre-serale di Rete4 condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Nel corso del programma viene mandata in onda un’intervista a Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, che si espone significativamente sullo scontro tra Donald Trump e Kamala Harris: “La vittoria di Trump ha una motivazione sola, che Trump parla alla gente comune mentre la sinistra e i democratici fanno delle prediche. Delle prediche che non colpiscono il cuore della gente, anzi la gente non li capisce. Per cui anche questa signora (Kamala Harris, ndr), per l’amor di Dio con tutto il rispetto, non è riuscita a scalfire la potenza diciamo così della realtà. Trump invece bada molto alla realtà, le sue parole e i suoi discorsi si rivolgono direttamente allo stomaco della gente e di conseguenza – la considerazione di Feltri sul perché il tycoon sia tornato presidente per succedere a Joe Biden - la gente lo vota”.