'Premio Eccellenza Mediterraneo' assegnato a Pino Insegno e Gianfranco Zola

Si è tenuta oggi presso Palazzo Valentini di Roma la cerimonia di premiazione del "Premio Eccellenze Internazionali Mediterraneo 2024", organizzata dall'Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo, in collaborazione con l'USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana, l'AIPS Europe - International Sports Press Association, e la Fondazione Artemisia, ente non profit della rete Artemisia Lab. L'evento annuale ha l'obiettivo di promuovere e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i paesi del Mediterraneo, celebrando le eccellenze che si sono distinte in vari campi.

I premiati sono stati numerosi e tra loro hanno spiccato molte personalità di rilievo, come Asmaa Rhlalou, sindaca di Rabat, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, e Gianfranco Zola, vicepresidente di Lega Pro. Altri premiati includono Ciro Immobile, Silvia Salis, Luca Pancalli, Pino Insegno, Paolo Liguori, Valeria Altobelli, Jamal Taslaq, Matteo Signani, Hasan Tunc, Foad Aodi, Karima Laraba, Esteban Villalta Marzi, Andrew Agius Musca, Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia, ha avuto un ruolo centrale nella cerimonia, consegnando personalmente 3 premi e condividendo messaggi di ispirazione e gratitudine. Nel suo discorso ha sottolineato l'importanza della collaborazione e della sinergia tra i Paesi del Mediterraneo, evidenziando come la cultura, lo sport e l'arte possano essere strumenti potenti per costruire ponti e promuovere la pace.

Mariastella Giorlandino ha manifestato il suo orgoglio nel premiare Donne che rivestono un ruolo cruciale nella costruzione di una società più giusta e prospera, nel vedere riconosciuti i meriti di personalità così diverse e così brillanti, e ha incoraggiato i premiati a continuare a lavorare con passione e dedizione per il bene comune, auspicando anche la realizzazione futura di progettualità congiunte con la Fondazione Artemisia: "Ognuno di voi rappresenta un esempio di eccellenza e impegno. Spero si possa continuare, insieme, ad essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni e a promuovere i valori di solidarietà e cooperazione che sono alla base di questo premio", ha dichiarato.

L'evento si è concluso con calorosi applausi e grande entusiasmo, e un invito a tutti i presenti a partecipare attivamente a future iniziative in sinergia, per continuare a celebrare e sostenere le eccellenze del Mediterraneo.