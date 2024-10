Cruciani fa impazzire la dem Malpezzi: "La vostra politica? Accogliere tutti"

18 ottobre 2024 a

"La politica sui migranti non la può fare un governo democraticamente eletto". Giuseppe Cruciani a valanga sui giudici del tribunale di Roma che hanno stoppato il trattenimento dei migranti nei nuovissimi centri in Albania e a 4 di sera, il programma di Paolo Del Debbio su Rete4, scatta il botta e risposta con Simona Malpezzi del Pd.

Insomma, le toghe in Italia vogliono decidere la politica sui migranti: "Se ci fosse un governo di centrosinistra direi la stessa identica cosa, non fa alcuna differenza ed è una cosa che dovrebbe invece interessare l'opposizione che sta sbraitando da oggi, gridando al successo", commenta il conduttore de La Zanzara che dà un consiglio a Giorgia Meloni. "Di continuare dritto per questa strada anche andando contro la decisione della magistratura - afferma Cruciani - Perché in Albania non c'è alcun lager", vada avanti con la "politica di portare un certo numero di migranti fuori dall'Italia in un centro di detenzione che mi pare un centro modello".

Poi l'attacco all'opposizione che fa scattare lo scontro con la dem. "Il Partito Democratico e più Europa spediscono parlamentari che vanno lì a controllare ma in realtà è tutto perfettamente regolare, vadano nelle periferie italiane o alla stazione centrale di Milano a osservare", chiosa il giornalista. Malpezzi ribatte che non è vero che gli esponenti della sinistra disertano le periferie: "Io ci vivo in periferia". Affermazione che suscita le ironie di Del Debbio: "È l'eccezione che conferma la regola...".

La dem replica che i "giudici hanno semplicemente applicato la legge e letto la sentenza della Corte di giustizia europea". Ma per Cruciani la sintesi è una sola: "La vostra politica è accogliere tutti, se lo dite siete meno ipocriti".