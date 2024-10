Meloni? Un'operazione "alla Del Debbio": Porro spiazza tutti sull'Albania

16 ottobre 2024 a

Quella di Giorgia Meloni sull'Albania è un'operazione "alla Del Debbio". Nicola Porro spiazza il conduttore di 4 di sera mentre i primi migranti arrivano nei centri allestiti in Albania per effetto dell'intesa con il paese governato da Edi Rama. "La forza della tua trasmissione è che dice le cose in maniera semplice ma anche molto concreta, e questo vuol dire farsi capire dal 99% delle persone non è sempre così semplice per il nostro mestiere", è il tributo del conduttore di Quarta Repubblica al conduttore di Dritto e rovescio e 4 di sera. Il complimento è legato alla questione dei migranti. "Quello che Giorgia Meloni sta cercando di fare con questo governo è, in maniera semplificata, far capire alla maggior parte delle persone che vogliono venire nel nostro paese, che è ancora un bellissimo straordinario paese dove si vive ancora molto bene, che non ci sono taxi del mare", commenta il giornalista prendendo in prestito la famosa espressione coniata dal Movimento 5 Stelle.

"Quando venne Luigi Di Maio in trasmissione a Quarta Repubblica disse: basta con questi taxi del mare, quindi mi stupisco molto della posizione di Conte...", ricorda Porro che poi chiosa: "Certamente l'operazione della Meloni è un'operazione alla Del Debbio... Non costa moltissimo, e questo è fuori di dubbio perché l'accoglienza in Italia costa moltissimo, e dà un messaggio chiaro: in Italia si viene con il visto e con il contratto". Per Porro è inutile chiudere le frontiere, perché l'immigrazione regolare serve. "Ma questo è il messaggio alla Del Debbio", comprensibile a tutti, si viene in Italia solo con i canali legali. Un'impostazione, quella di Meloni, che ormai è copiata "da Ursula von der Leyen, dai tedeschi guidati dai socialisti, da Sanchez in Spagna", ricorda il giornalista, "tutti purtroppo stanno affrontando questi temi dell'immigrazione con l'idea che le frontiere dell'Europa non possono essere un bordello". Il padrone di casa, però, sull'operazione "alla Del Debbio", vuole però aggiungere una postilla: "Spero che le tue parole non convincano la Meloni a mettermi su una nave e mandarmi in Albania", ironizza con Porro.