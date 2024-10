Trento, Carl Lewis scatenato per Kamala: fa le corna a Trump e strappa la foto

12 ottobre 2024 a

Il "Figlio del vento" Carl Lewis è tra gli ospiti d'onore del Festival dello sport di Trento. La leggenda dell'atletica prima scarabocchia la foto di Donald Trump disegnando le corna sulla testa, poi strappa il cartoncino del candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Il tutto è andato in scena sul palco dell’Auditorium Santa Chiara di Trento.

Davanti alla platea, il 63enne (nove ori olimpici e otto mondiali in carriera) è stato coinvolto in un gioco delle carte con immagini di personaggi famosi. Quando ha visto quella dell’ex presidente Usa ha prima chiesto una penna e gli ha disegnato le corna sulla fronte per renderlo un ’diavolòo' «Adesso forse è meglio», ha commentato. Poi quando ha visto la foto della candidata rivale, Kamala Harris, ha aggiunto: «La storia, questa è la storia, noi ce la faremo». Quindi ha strappato un due pezzi il cartoncino che ritraeva la foto di Trump, gettando i pezzi sul palco.

Quando gli è stata mostrata la foto di Michael Jordan, Carl Lewis, ha detto: «È una delle persone che è riuscita a cambiare lo sport mondiale». Di Martin Luther King ha ricordato: «Era un amico di famiglia, è stato il coraggio e grazie a lui che oggi possiamo avere Kamala Harris». Di Taylor Swift: «Lei mi è simpatica anche perchè ha fatto arrabbiare Trump».