Roberto Vannacci, le tessere dell'associazione si moltiplicano da sole

Le tessere dell’associazione «Il mondo al Contrario» non seguono le noiose regole dell’aritmetica, che dettano una sequenza precisa dei numeri, ma si moltiplicano in modo esponenziale. Il caso è stato denunciato da Francesco Grimaldi, ex presidente del Lazio dell’associazione di Filomeni, ora passato con Marco Belviso nella neonata associazione «Riprendiamoci l’Italia».

Grimaldi il 13 gennaio di quest’anno si iscrive col figlio, lui prende la tessera cartacea numero 218 e il figlio la 219. Solo che quando arriva la tessera in pdf via mail i conti non tornano, Grimaldi si ritrova con la numero 47545 e il figlio con la 65937.

Ma le stranezze non finiscono qua. Le tessere infatti arrivano anche a chi non le ha richieste. È il caso di un signore che aveva scritto all’associazione per lamentarsi delle dichiarazioni del generale sulle classi differenziate. Non aveva gradito la proposta di Vannacci di dividere gli studenti abili da quelli diversamente abili.

Nessuno gli ha risposto ma in cambio gli è stato recapitata la tessera, ovviamente con un seriale oltre i 90mila. Parliamoci chiaro, 90mila tessere è un traguardo durissimo da raggiungere anche per dei partiti strutturati, pensate quanto lo possa essere per una associazione come quella di Filomeni. Senza dimenticare che per ogni tessera è richiesto un contributo di 30 euro che moltiplicato per 65mila tessere (sempre che non siano di più) vorrebbe dire un introito da quasi due milioni di euro. Un bottino stellare.