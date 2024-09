Chiara Francini loda Meloni e spiazza Gruber: "Cortocircuito, razzola meglio..."

Luca De Lellis 18 settembre 2024 a

Quel suo piccolo monologo da Bianca Berlinguer del maggio 2023 fece parecchio clamore. “I sinistri sono delle persone nate ricche, borghesi, che vorrebbero essere poveri per sembrare intelligenti. Non gliene importa niente del comunismo, degli operai, di Berlinguer, del lavoro, dei diritti, delle minoranze. A loro interessa solo apparire di sinistra, quindi dalla parte del giusto”. Chiara Francini nella sua autobiografia fotografa in questo modo la cosiddetta egemonia culturale di sinistra, muovendo una critica all’ipocrisia di chi aveva visto essere in un modo e comportarsi in un altro. Stasera, invece, l’artista ospite della conduttrice Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo in onda su La7, ha tracciato un ritratto anche del Premier Giorgia Meloni: “Diciamo che è una che predica male ma razzola meglio”.

In che senso? E perché se predica così male, piace così tanto, almeno così raccontano i sondaggi, agli italiani che votano? “Lei è una donna di destra per cui la santissima trinità è Dio Patria e Famiglia. Agli elettori piace che appaia come una donna con gli attributi maschili. Ma è una donna che non si è mai sposata, che è cresciuta con le donne, senza padre e che ha allontanato il compagno perché le aveva mancato di rispetto. Quindi credo che agli italiani piaccia il cortocircuito”. Insomma, Francini non ha peli sulla lingua nel giudicare le idee della leader di Fratelli d’Italia. Che intanto continua a caldeggiare i cuori e il cervello di un bel pezzo di paese che le è rimasto fedele anche dopo due anni di governo.