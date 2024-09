Rai, annullato il contratto di Sara Giudice. "Non ci sono le condizioni"

16 settembre 2024 a

Salta il contratto di Sara Giudice in Rai. La giornalista era in procinto di passare da La7 al nuovo programma di Antonino Monteleone sulla tv pubblica. Ma il contratto è stato annullato in seguito all'indagine che coinvolge Giudice e il compagno Nello Trocchia, anche lui giornalista al Domani. I due come noto sono indagati per reati sessuali a seguito della denuncia di un'altra giornalista, vicenda per la quale la Procura ha chiesto l'archiviazione.

Intanto la Rai ha stoppato la collaborazione, come conferma lo stesso Monteleone al Corriere della sera: "È vero, mi è stato comunicato da Paolo Corsini, il direttore dell’approfondimento Rai che il contratto con Sara Giudice non può essere finalizzato. L’editore mi ha comunicato che non ci sono le condizioni". Il Foglio scrive inoltre che "Corsini ha fatto la sua valutazione a tutela della presunta vittima", anche lei giornalista del servizio pubblico.