Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, tempo di pace: ritirate le querele

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti hanno fatto pace. La furibonda lite, avvenuta a giugno in un locale romano, sembra essere solo un lontano ricordo. Il regista e l'attrice hanno ritirato le querele presentate in procura, che avevano dato origine a un'indagine per lesioni. Lo si apprende da un articolo di Repubblica. "Non resto sorpresa dall’affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D’altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali", aveva dichiarato lei.

Lui era stato più diplomatico: "Micaela donna importantissima per me. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente". Poi, però, il colpo di scena. In un esposto presentato ai carabinieri di zona, il regista aveva chiesto la tutela dagli attacchi dell’ex moglie e del suo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, attivando la procedura del codice rosso. L'incontro da cui tutto era iniziato era avvenuto davanti a un locale in piazza Albania. Il regista passava con la figlia maggiore avuta da un precedente matrimonio. L'attrice, invece, era seduta con al figlia di 11 anni avuta da Virzì e il nuovo compagno.