Sangiuliano torna in Rai: assegnato un ufficio a Roma. Sarà a disposizione dell'ad Sergio

Dopo avere incontrato i vertici Rai nei giorni scorsi, Gennaro Sangiuliano è ritornato oggi fisicamente al lavoro in azienda, dove gli è stato assegnato un ufficio a Roma nella sede di Rai Vaticano a Borgo Sant’Angelo. Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, l’ex ministro della Cultura è attualmente sistemato in una stanza al terzo piano della sede Rai, e resta a disposizione dell’ad Roberto Sergio. Sangiuliano dovrebbe però, nei prossimi mesi, smaltire il grosso ammontare di ferie arretrate a sua disposizione, poco meno di 300, prima che venga deciso il suo futuro in azienda.

In merito alla vicenda Boccia-ex ministro della Cultura, è Fabrizio Corona, da anni re del gossip a difendere il diretto interessato: «Esistono foto che ritraggono Sangiuliano con altre donne, per questo Maria Rosaria Boccia dice che è ricattabile? È vero che i giornali non hanno comprato le foto di Sangiuliano e le hanno messe nel cassetto? Sono tutte stronzate montate ad arte per fare notizia e una polemica politica contro il governo Meloni. Signorini e i giornali non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano che all’interno del sistema del potere rappresenta zero».