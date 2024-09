Maria Rosaria Boccia, i video con gli occhiali "smart" dentro Montecitorio: altro caso

04 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia torna sulla polemica in merito alla nomina a consigliere del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per i Grandi eventi con nuovi aggiornamenti su Instagram pubblicati nella notte e nella mattina di oggi. Nella "storia" si vede una mail arrivata dal Gabinetto della Cultura, e si sente l’audio di una telefonata con il funzionario del ministero. Subito dopo compaiono le carte di imbarco con i nomi di Sangiuliano e Boccia in allegato. C’è poi lo screenshot del ’timing’ per il 23 luglio per la ’cerimonia di consegna chiavi della città di Pompeì, come scrive Boccia in rosso.

A far discutere è anche una cartella scovata da Selvaggia Lucarelli sugli account social della 40enne di Pompei i cui ci sono dei video girati all'interno di Montecitorio, dove come noto non è consentito effettuare riprese o scattare foto senza autorizzazione. Secondo quanto riportato dal Fatto, lo scorso 10 maggio Boccia ha postato immagini degli esterni della Camera con la scritta 'Ritornare'" poi una volta entrata, ha avviato "una specie di video tour del palazzo". Video replicato il giorno successivo.

Filmati effettuati utilizzando degli occhiali "smart", dispositivi con telecamera in commercio da anni (quando la telecamera è in funzione si accende una lucina). Boccia a riguardo ha postato uno screenshot dell'articolo del Fatto e una foto dei RayBan Stories, gli occhiali in questione, scrivendo: "Nulla di illegale". Naturalmente è legale possedere questi dispositivi, ma non è consentito fare video e foto a Montecitorio senza autorizzazione.