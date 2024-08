Kamala Harris "ci porterà alla Terza guerra mondiale": Rizzo la mette nel mirino

24 agosto 2024 a

Nel corso della quarta e ultima giornata della convention democratica a Chicago, Kamala Harris ha assunto il ruolo di candidata alla presidenza Usa e ha promesso di essere una leader per tutti gli americani, impegnandosi a riportare la classe media al centro delle politiche nazionali. Questo è stato il tema lanciato sul tavolo del dibattito a 4 di sera, il programma di politica e di attualità condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Ospite in collegamento, Marco Rizzo ha proposto ai telespettatori e ai presenti una chiara analisi della situazione negli Stati Uniti. "Se vince Kamala Harris, si va sempre di più verso la terza guerra mondiale. Hanno fatto una baracconata e non hanno parlato, neanche per un minuto, delle guerre che gli Stati Uniti stanno spingendo", ha scandito con nettezza di parole.

Nel mirino di coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare ci è finito poi il modo in cui le notizie vengono veicolate. "L'informazione rende la realtà modificata. Io per mesi sono stato bloccato perché scrivevo, sui social, che Biden non era in grado di guidare un Paese. Quando hanno capito che era completamente andato, hanno smesso di dire queste cose. Kamala Harris, che veniva considerata un'idiota da tutti, è diventata la più brava dalla mattina alla sera", ha continuato. Chi supportare tra Kamala Harris e Donald Trump? "Li hanno fatti in dieci minuti quei sondaggi. Vi rendete conto di quanto l'informazione cambi completamente la questione? Trump avrà tutti i difetti del mondo, ma non vuole la guerra mondiale. Se bisogna scendere, è molto meglio che vinca Trump. Tra la distruzione del mondo e Trump, scelgo Trump", ha concluso Rizzo.