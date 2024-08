Danilo Toninelli, clamoroso ritorno in campo: grandi manovre e scissione M5s

Sullo stesso argomento: Se Grillo fa i capricci è Di Battista il dopo Conte: cosa sa Paragone

Fermi tutti, torna in pista Danilo Toninelli. L'ex ministro gaffeur del Movimento 5 stelle che tanto lavoro aveva garantito agli autori satirici potrebbe essere la sorpresa politica dell'autunno 2024. Infatti l'assicuratore e tiktoker, queste le sue principali attività al momento, sta per tornare in auge nella guerra tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo che sta caratterizzando la vita del Movimento. "Sembra quasi sia intenzionato a ri-scendere in campo come politico", spiega il Corriere della sera che mette in fila gli indizi del ritorno di Toninelli.

Infatti l'ex ministro delle Infrastrutture da qualche giorno è tornato a farsi sentire sostenendo le argomentazioni di Beppe Grillo e contestando, di rimando, la gestione di Conte. "Parole sante quelle di Grillo! Al M5S serve un ritorno al futuro, non un ritorno al passato", ha dichiarato sui social in merito al processo costituente che sta spaccando il Movimento 5 stelle.

Arriva a consigliare la scissione: "Non esisteranno due partiti dentro il Movimento 5 Stelle, esistono già. Da un lato, c'è il partito di Conte, schierato con il centrosinistra, e dall'altro, c'è il partito post ideologico di Grillo, che mette al centro le idee, indipendentemente dagli schieramenti. Se vogliamo fare il bene di milioni di italiani che ancora credono nel Movimento, serve il coraggio di una separazione consensuale"; ha detto a Radio Cusano. Ma in questo contesto respinge la leadership di Alessandro Di Battista, forse avanzando la sua: "È un ragazzo fantastico, molto amato, ma oggi non si può parlare di lui". In attesa di nuovi sviluppi, Toninelli mostra i muscoli, in particolare gli addominali sfoggiati sui social per i 50 anni che gli sono valsi sfottò e ironie. Ma come cantava Luca Carboni per la politica ci vuole un fisico bestiale...