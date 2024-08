Giorgia e Arianna Meloni "come le Kardashian": Botteri lascia Telese di sasso

20 agosto 2024 a

Il caso Arianna Meloni, la sorella della premier Giorgia che secondo un’editoriale del direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti potrebbe venire indagata per traffico d’influenze dopo l’uscita di alcuni articoli su un suo presunto interessamento sulle nomine di Rai e Trenitalia, tiene banco e infiamma il dibattito politico e di opinione. Se ne è discusso a In onda, il talk-show di La7. "È qualcosa di unico, sicuramente. Perché non si sa se c'è o non c'è, perché l'annuncio è stato dato dai giornalisti, perché è stato smentito. Noi abbiamo avuto sempre casi di nepotismo, ma è la prima volta che c'è questa storia delle sorelle": così ha esordito la giornalista Giovanna Botteri, volto storico della Rai ora in pensione.

I conduttori Luca Telese e Marianna Aprile hanno voluto indagare e capire meglio il pensiero della loro ospite sul tema caldo. "Pensa a tutte le grandi storie. Le donne entrano come fidanzate, come amanti. Questa è la prima volta. Qui ci sono due donne", ha spiegato meglio la giornalista. Poi il paragone che ha spiazzato i telespettatori e Telese stesso: "In America hanno le Kardashian, noi non abbiamo mai avuto questi casi". "Sei sacrilega", ha replicato il conduttore. "Un caso unico questo legame di una donna con un'altra donna che è sua sorella. Attorno a questo, tutti si trovano spiazzati", ha aggiunto Botteri. "Bella la battuta, ma fanno politica entrambe da quando usavano il biberon", ha ribattuto il padrone di casa. "Colpiscono per la sorellanza", ha concluso Botteri.