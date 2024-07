Giulia De Lellis e la nuova fiamma allo scoperto? Impazza il gossip

Alice Antico 02 luglio 2024 a

Le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno regalato agli esperti del gossip del materiale vastissimo. La protagonista indiscussa è stata Giulia De Lellis che, dopo l’addio con Carlo Beretta, si è lasciata andare solo a brevi e allegre frequentazioni, compresa quella con Giano Del Bufalo, fratello di Diana. Eppure i gossip su di lei non cessano, e si parla oggi di un possibile nuovo flirt con Tony Effe, presente al suddetto matrimonio dove si è anche esibito.

Il matrimonio di Cecilia e Ignazio ha lasciato spazio ad una serie di scenette divertenti: la De Lellis si è presentata con un abito rosa completamente trasparente, portato con biancheria intima in tono sotto. Al ricevimento, presente anche Andrea Damante, tra i migliori amici dello sposo. Una foto sui social ritrae addirittura la De Lellis divertita che fotografa il suo ex storico. In altre foto, che hanno fatto in poche ore il giro dei social, si vede poi Giulia la sera tardi che indossa la giacca di Tony Effe. Niente di sconvolgente, solo l’ennesimo indizio di una possibile frequentazione tra i due, già stati pizzicati insieme circa una settimana fa dal settimanale di gossip “Chi”.

Si parlava addirittura di “una lunga notte insieme, cominciata con il concerto di Geolier e proseguita in giro per la città fino all’alba”. E ancora: ”La sintonia appare evidente tra sorrisi complici soprattutto di Giulia, molto sexy in pantaloni cargo e minitop che le copre appena il seno”. Chissà cosa bolle in pentola, questa volta, per l’influencer romana.