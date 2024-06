Euro 2024, Paola Ferrari non risparmia Spalletti: "Regista di un horror"

30 giugno 2024 a

Paola Ferrari è tornata in tv per seguire le Notti Europee. "Sarà il mio ultimo campionato, nel 2027 smetterò e andrò in pensione", ha detto per annunciare a tutti il suo nuovo impegno e il prossimo stop. Una riapparizione, quella della giornalista sportiva, che però è stata accompagnata da tanta amarezza, dovuta alla pesante sconfitta subita dall'Italia. Gli azzurri a Berlino sono stati umiliati e battuti 2-0 dalla Svizzera negli ottavi di finale al termine di un match dominato dagli elvetici. Una partita da incubo per la squadra del Ct Luciano Spalletti, al quale non sono stati risparmiati attacchi e insulti.

"Sembrava di vedere un film horror. Alla regia non c'era Dario Argento, ma Luciano Spalletti" #SvizzeraItalia #EURO2024 pic.twitter.com/vENwsGZ22m — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 29, 2024

Altro che "notti magiche". Per molti italiani la serata di ieri si è conclusa con un sentimento di delusione. A sintetizzare lo stato d’animo che regnava sovrano dopo Italia-Svizzera è stata Paola Ferrari, che dal centro dello studio non ha usato eufemismi: "Io sono rimasta senza parole per molti minuti perché mi sembrava di vedere un film horror e alla regia non c’era Dario Argento, c’era Luciano Spalletti". "Molti italiani sui social protestano e vorrebbero già un cambio sulla panchina dell’Italia. È vero, Spalletti ha avuto pochissimo tempo, ma davanti a questo disastro forse ci vorrebbe un cambio di rotta presto", ha aggiunto.