Roma, Cicalone e la videomaker aggrediti in metro: finiscono in ospedale

29 giugno 2024 a

Simone Cicalone, noto youtuber, è stato vittima di un'aggressione mentre si trovava nella metropolitana di Roma. L'episodio, che ha coinvolto una banda di borseggiatori, è avvenuto ieri pomeriggio presso la fermata Spagna della linea A. Cicalone ha raccontato l'accaduto tramite i suoi canali Instagram, descrivendo come un gruppo di persone, presumibilmente di origine latina, abbia circondato lui e il suo team. Secondo quanto riferito dallo youtuber, il gruppo di aggressori era composto da almeno dieci individui: “Stavamo facendo un nuovo video sulla metropolitana, c’è stato un casino, hanno rotto la telecamera, hanno colpito Evelina che ha sbattuto al muro, è stata sia picchiata da un uomo sia dalle donne. Poi è intervenuta la Polfer che li ha fermati. Uno aveva il divieto di dimora a Roma, ma stava qui. Mi sono fatto male a naso, ginocchio e collo. Dopo l’aggressione sono finito al pronto soccorso”.

L’attacco è avvenuto mentre Cicalone e i suoi collaboratori, tra cui la videomaker Evelina, si trovavano sulla banchina in direzione Lepanto, pronti per iniziare le riprese di un nuovo video. La situazione è rapidamente degenerata quando gli aggressori hanno assalito il gruppo. Evelina è stata spinta contro un muro e colpita, e la sua videocamera è stata distrutta. L'intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria (PolFer) ha interrotto l'assalto, permettendo di fermare due uomini, mentre due donne sono riuscite a fuggire nei tunnel dei binari. Cicalone ha descritto l'episodio come un agguato premeditato, spiegando che uno degli aggressori ha simulato una rissa per distrarre il gruppo, prima che gli altri si scagliassero contro di loro. Sia Cicalone che Evelina hanno riportato ferite tali da richiedere il ricovero all'ospedale Santo Spirito. Un nuovo episodio coinvolge quindi lo youtuber, che negli scorsi giorni è stato “denunciato” dalla Cgil per i suoi video anti-borseggiatori. Cosa dirà ora il sindacato dopo l’aggressione e la corsa in ospedale?