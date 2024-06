L'aria che tira, Crespi fa crollare il teatrino di Parenzo: "Pericolo fascista?"

24 giugno 2024 a

A L'aria che tira continua il pressing sulla premier Giorgia Meloni affinché esprima parole di condanna dopo l'inchiesta su Gioventù Nazionale di Fanpage rilanciata da PiazzaPulita di Corrado Formigli. Sui display della trasmissione di David Parenzo su La7 campeggia ancora il timer che calcola il tempo passato senza un commento della leader di FdI sulla vicenda, come se fosse obbligata a farlo. Ma tant'è. A smontare il giochino nella puntata di lunedì 24 giugno è lo spin doctor Luigi Crespi. Mentre il conduttore torna a spron battuto sulla vicenda, l'esperto di comunicazione politica sorride vistosamente richiamando l'attenzione del giornalista che gli chiede conto dell'ilarità manifestata.

"Sei fantastico, bravissimo, ne fai un una leva fantastica dal punto di vista mediatico e ti applaudo - spiega Crespi - Sorrido perché secondo me Giorgia Meloni non ha nulla da dire sul fascismo, ha detto tutto". Parenzo non molla: "Mano ha detto nulla dei suoi dirigenti". Lo spin doctor ribadisce che la premier non deve giustificarsi di nulla, tutt’altro: "Il primo dato è che non ha nulla da dire sul fascismo, ha detto tutto quello che deve dire. Se quattro pi**a hanno fatto una stupidata saranno fatti loro". Poi l'affondo finale che fa cadere il teatrino: "Veramente tu credi che in Italia Giorgia Meloni sia un pericolo fascista?".