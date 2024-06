Quarto Grado, la verità di Bruzzone su Pierina: "Movente passionale più solido per Manuela"

21 giugno 2024 a

Il delitto di Pierina, la 78enne uccisa a Rimini lo scorso 3 ottobre con 29 coltellate, continua a far discutere. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Quarto Grado in onda il 21 giugno su Rete4. Ospite in collegamento c'era la criminologa e consulente di Louis, Roberta Bruzzone. La criminologa ha puntato i riflettori soprattutto su Manuela, la nuora di Pierina. Per Manuela, infatti, il movente passionale sarebbe più solido rispetto a quanto non sia per l'indagato Louis.

"L'aspetto del movente passionale è più solido dalla parta di Manuela"



"Secondo la chiave di lettura della Procura, l'aspetto del movente porta maggiormente verso Louis - dichiara Roberta Bruzzone durante la puntata di Quarto Grado - A nostro modo di vedere, però, un movente assai più solido ci sarebbe dall'altra parte della barricata anche perché c'era una problematica molto seria e incombente. Pierina, infatti, avrebbe dovuto essere sentita dal consiglio degli anziani dei Testimoni di Geova. Abbiamo fatto approfondite ricerche e un'eventuale disassociazione dal culto equivale a una condanna a morte civile".