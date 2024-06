Pio e Amedeo su Rai3, il duo smentisce. L'ad Sergio: "Travolti dalle fake news"

08 giugno 2024 a

L'ultima voce è quella legata a Pio e Amedeo, che secondo Dagospia sarebbero ormai prossimi a firmare con la Rai. Di più. Il Domani aggiunge che i due comici politicamente scorretti andrebbero a occupare la prima serata del giovedì su Rai3, antico feudo della sinistra. Indiscrezioni che il duo smentisce con una nota: "In merito a quanto riportato da alcuni media negli ultimi giorni e ore, che sosterrebbero il passaggio di Pio e Amedeo alla Rai, gli artisti e il loro management smentiscono che ci sia un’apertura nei confronti dell’Azienda. Il rapporto dei due artisti con Mediaset e l’Editore è dei migliori e volto alla continuità", si legge nella nota dell’entourage di Pio e Amedeo sotto contratto con Mediaset.

Ridda di voci che viene commentata dallo stesso ad della Rai, Roberto Sergio: "TeleMeloni? Teleopposizioni la chiamerei. L’Osservatorio di Pavia proprio ieri mi ha mandato un’ultima testimonianza e mai come nella mia gestione c’è stato un equilibrio correttissimo. Anzi, è prevalente l’opposizione, molto di meno il governo e più o meno equilibrata la maggioranza", ha detto l’amministratore delegato della tv pubblica alla Festa dell’innovazione del Foglio a Venezia. "Noi siamo ormai quotidianamente travolti da fake news. L’ultima su Pio e Amedeo a cui ho letto che sarebbe stato proposto un programma in Rai il giovedì sera. Sarei contento ma non è così", ha aggiunto.