Fuori dal coro, scoppia "migrantopoli": Giordano mostra il video della vergogna

"Ma quale integrazione!". Mario Giordano nel corso della puntata di mercoledì 5 giugno di Fuori dal coro, su Rete 4, "grida" per lo scandalo dei permessi di lavoro farlocchi per far entrare in Italia migranti irregolari, come denunciato dalla premier Giorgia Meloni con un esposto al procuratore nazionale Antimafia. Una "migrantopoli" che ha il suo epicentro in Campania, attacca il conduttore del programma visto che "su 282mila persone arrivate nel 2023" attraverso i flussi di immigrazione che dovrebbero essere legali, ossia per i permessi di lavoro, "157mila sono arrivati in Campania".

Tutti per fare lavori agricoli. Un numero enorme che rappresenta il 60 per cento del totale degli stranieri interessati dai flussi regolari, anche se la regione di Napoli ha solo il 6 per cento delle aziende agricole. Insomma, c'è "il sospetto di un grande scandalo" su un flusso di migranti "che dovrebbe essere regolare e invece è irregolare", afferma Giordano che poi lancia un servizio clamoroso, che parte proprio da Napoli. Il giornalista Tommaso Matteo mostra gli incontri tra un gruppo di pakistani a caccia dei visti di lavoro e il "trafficante" di quella che sembra una sorta di organizzazione che va oltre la Campania, dato che il cronista va a Udine, in Friuli, per intavolare una trattativa per decine di visti a decine di migliaia di euro. Il bubbone sta per scoppiare.