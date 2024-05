Ciao Maschio, la confessione di Nino D'Angelo: "Lunga e pesante depressione"

31 maggio 2024 a

Una confessione a cuore aperto quella di Nino D'Angelo, l'ex "caschetto biondo" che ha trasformato la musica napoletana negli anni '80 e vero e proprio simbolo di quel periodo. ‘’Oggi mi manca tantissimo mia madre, che purtroppo è andata via molto presto. Io avevo 32 anni e mi sono sentito impotente di fronte a questa cosa. Non sono riuscito a fare nulla. È stato quello il momento più difficile della mia vita, ho attraversato una lunga e pesante depressione, per almeno due o tre anni. Se non fosse stata per la depressione, non avrei mai tagliato il mio caschetto biondo. L’ho tolto perché volevo essere un altro e volevo ricominciare", ha detto il cantante, autore e attore ospite di Nunzia De Girolamo nell’ultima puntata di Ciao Maschio, su Rai1.

"La depressione - ha continuato D'Angelo - per me è stata una brutta lezione, ma per certi versi anche bella. Ho imparato che si può guarire, ma ci si deve affidare ai medici. Quando ho visto mio figlio che indossava i miei vestiti, stava crescendo ed io invece lo stavo facendo soffrire, ho capito che dovevo stare bene". L'ultima puntata del programma di Nunzia De Girolamo andrà in onda sabato 1 giugno alle 23:20 su Rai1.