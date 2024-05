Titan, la tragedia non ferma i sommergibili: un miliardario pronto alla spedizione

28 maggio 2024 a

Il 18 giugno 2023 i cinque occupanti del sommergibile Titan hanno perso la vita a circa 3.800 metri di profondità sotto il livello del mare. Si erano inabissati al largo dell'isola di Terranova (Canada) per visitare il relitto del Titanic nell'ambito di un'escursione organizzata dalla società statunitense OceanGate, ma il mezzo su cui si trovavano è imploso. A meno di un anno di distanza dalla tragedia, un miliardario dell'Ohio ha deciso di visitare il sito del Titanic a bordo di un sommergibile per dimostrare che ora l'industria è più sicura. L'investitore immobiliare Larry Connor ha detto che sta progettando di percorrere oltre 12.400 piedi fino al relitto in un sommergibile che trasporta due persone, insieme al co-fondatore di Triton Submarines Patrick Lahey.

"Voglio mostrare alla gente di tutto il mondo che, sebbene l'oceano sia estremamente potente, può essere meraviglioso, divertente e cambiare davvero la vita se lo si affronta nel modo giusto", ha dichiarato Connor al Wall Street Journal, specificando che il mezzo da 20 milioni di dollari può effettuare il viaggio ripetutamente ed è stato chiamato Triton 4000/2 Abyssal Explorer. “Patrick ha pensato a questo progetto per oltre un decennio. Ma non avevamo i materiali e la tecnologia”, ha detto. Il Titan? Lahey l'avrebbe definito "un aggeggio". Al momento, tuttavia, non è stata fissata una data per la spedizione annunciata.