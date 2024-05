Ciao Maschio, la confessione di Gianmarco Tognazzi: "Mio padre Ugo è stato assente"

25 maggio 2024 a

a

a

"Il rapporto con mia madre è stato simbiotico. È stata una madre molto comprensiva che ha dovuto fare anche da padre. Si è dovuta sostituire alle assenze di mio padre Ugo". È la confessione dell’attore Gianmarco Tognazzi, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di Ciao Maschio che andrà in onda stasera (25 Maggio) dalle 23:10 su Rai1. "Le assenze di mio padre - ha aggiunto Tognazzi - ci sono state anche nella sua presenza. Casa nostra era sempre piena di gente e c’era uno spirito continuo di condivisione. Mio padre Ugo era un 'ugoista', ovvero un grande altruista. Tutto quello che faceva non era fatto per mostrarsi o per far vedere ciò che aveva, ma solo per mero spirito di condivisone. Non a caso lui diceva sempre di essere 'un povero che mantiene una famiglia di ricchi'".