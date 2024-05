Prima di domani, lo sfogo di Feltri: "Se vi do fastidio ditelo"

20 maggio 2024 a

a

a

Feltri perde le staffe con gli ospiti di Prima di domani nella puntata andata in onda il 20 maggio. Il direttore editoriale de Il Giornale parla di Chico Forti e Ilaria Salis ma, mentre argomenta le sue tesi, viene interrotto da Concita De Gregorio e Maddalena Oliva. "Se vi do fastidio quando parlo me lo dovete dire - sbotta Feltri - Io mi alzo e torno a fare le mie cose che mi diverto di più. Allora il mio intervento finisce qua con un giramento di scatole e buonanotte".

"C'è un ribaltamento": Mario Giordano smaschera la sinistra su Fico

Interviene allora la conduttrice Bianca Berlinguer che cerca di far tornare la calma in studio: "Vabbè dai...in fondo non è successo niente". Ma Vittorio Feltri non è convinto e replica: "No non è successo niente ma mi infastidisco perché sto parlando e mi interrompono - prosegue Feltri - Comunque la Salis è stata candidata dai partiti di sinistra, le elezioni sono fra quindici giorni e la sua grande pena finirà. E, per quanto riguarda il trattamento che si riserva in Ungheria ai detenuti, è lo stesso che è in uso in Italia dove succedono cose peggiori. Tanto è vero che le carceri italiane sono le prime al mondo per i suicidi".