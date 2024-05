Sanremo 2025, la scommessa di Gerry Scotti: "Ho avuto il permesso"

06 maggio 2024 a

a

a

Il toto Sanremo 2025 impazza sempre di più. Di nomi se ne fanno tanti e il tema resterà caldissimo almeno fino alla comunicazione del conduttore ufficiale. Paolo Bonolis, Carlo Conti e Stefano De Martino sono i nomi circolati con più insistenza nelle ultime settimane. L'ultimo in ordine di tempo a parlare della kermesse sanremese è stato Gerry Scotti che, alla vigilia della nuova edizione de La ruota della fortuna, ha ammesso in un'intervista a TvBlog di aver avuto l'autorizzazione di Pier Silvio Berlusconi a condurre Sanremo. Una dispensa che aprirebbe nuovi scenari per l'appuntamento più atteso della musica italiana.

Ipotesi Pausini-Cortellesi, ma ci sono altri 3 nomi in pole: impazza il toto-conduttore

"Mediaset mi ha già detto che posso fare tranquillamente il Festival di Sanremo - ha detto Scotti nell'intervista a TvBlog - Perché quando ci sarà una proposta seria il mio editore, nella sua persona di Pier Silvio Berlusconi, mi ha già detto che, in quel caso, mi darebbe sicuramente il permesso. Il fatto è che finora non ho mai ricevuto una proposta seria, quindi non ho mai dovuto chiedere il permesso, semplice. Sul tempo che mi sono dato? Beh, Vianello l’ha condotto a 76 anni, quindi c’è tempo".