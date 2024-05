Striscia a raffica su Fassino: cosa gli fanno dire. E Scotti non si tiene: "C'è profumo..."

05 maggio 2024 a

a

a

Quando Striscia la notizia prende di mira qualcuno, non c'è puntata in cui questo possa salvarsi. Il tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5 continua a battere il tasto dolente del tentato furto di una bottiglietta di profumo Chanel Chance per cui è indagato il parlamentare del Pd Piero Fassino. "Si stanno avvicinando le elezioni europee, quale partito sente il profumo della vittoria? Scusate se ho detto profumo, eh", parte subito in quarta Gerry Scotti accanto a una sorridente Michelle Hunziker.

"Paese disumano su Fassino“: la difesa a sorpresa nel silenzio del Pd

Se nella puntata precedente un servizio sottolineava cosa non tornasse nella ricostruzione dell'ex ministro dem già sindaco di Torino, arrivando a evocare "altre donne", nell'ultima Striscia è andato in onda un video di satira musicale di Highlander Dj realizzato con la tecnica del deepfake. I finti Salvini, Meloni, Tajani, Calenda, Renzi e Schlein hanno cantato proprio accanto a un altrettanto fake Fassino sulle note di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

"Per chi era il profumo", il sospetto di Striscia su Fassino: cosa non torna | VIDEO

"Nell’aria sento già profumo di vittoria, ma non solo perché sento anche profumo di Fassino", canta il quasi-Salvini con il quasi-Conte che fa da contrappunto: "Sa di rose". Tra battutacce e sfottò la canzone scorre, con Ricci che fa dire al finto Fassino "Io amo spruzzare, si sa. Spruzzo alle piante, pure dentro alle mutande, è un’ossessione per me". "Ve lo dico io chi vince le europee, Highlander Dj", chiosa Scotti.