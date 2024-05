Chiara Ferragni scaricata dall'agenzia di comunicazione. Fedez in compagnia...

Alice Antico 05 maggio 2024 a

È sempre più evidente che il legame tra Chiara Ferragni e Fedez abbia subito un serio deterioramento. Tuttavia, sembra che il rapper stia cercando di andare avanti. Durante il release party del nuovo album di Capo Plaza, infatti, Fedez è stato immortalato dai paparazzi in compagnia di un'altra ragazza, con cui sembrava essere molto intimo. I video di questo episodio hanno rapidamente fatto il giro dei social media, riaccendendo i pettegolezzi e le speculazioni riguardanti una possibile nuova fiamma del rapper. Molte persone si sono interrogate sull'identità di questa bionda protagonista, e alcuni hanno anche tentato di leggere il labiale per comprendere la conversazione tra i due.

Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato che la ragazza in questione si chiama Ludovica Di Gresy ed è membro di una famiglia molto influente a Milano. È una studentessa di moda presso l'Istituto Marangoni di Milano e appare tra gli utenti seguiti da Fedez su Instagram. Tuttavia, il profilo di Di Gresy è privato e quindi non è accessibile al pubblico, a meno che non accetti le richieste di seguaci. Attualmente, ha poco più di 3 mila follower. Al momento, né Fedez né Ludovica hanno commentato la situazione. Fedez ha sempre negato l'esistenza di altre relazioni.

Nel frattempo, Chiara Ferragni continua a viverre un periodo di crisi, che la vede abbandonata anche da "Community", l'agenzia che l'imprenditrice digitale aveva ingaggiato per gestire la sua immagine dopo il cosiddetto "Pandoro Gate". Community, un'agenzia di comunicazione con sede a Treviso, ha rescisso il contratto con l'influencer: Chiara quindi ha ricevuto l'ennesimo rifiuto, e continua a dover fronteggiare la grave crisi che coinvolge il suo personaggio social.