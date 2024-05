Ciao Maschio, Montesano: "Pentito di aver fatto politica, ne è venuto solo del male"

04 maggio 2024 a

"Se il tempo fosse un gambero e tu potessi tornare indietro, cosa non rifaresti?" . È questa la domanda che Nunzia De Girolamo ha posto ad Enrico Montesano, ospite sabato 4 maggio nella puntata di Ciao Maschio in onda dopo mezzanotte su Rai 1. "Resisterei alla tentazione di soddisfare la curiosità politica. Mi sono pentito di averla fatta - ha risposto l’attore - perché me ne è venuto solo del male".

L'esperienza politica dell'attore è iniziata con il Partito Democratico della Sinistra, dapprima come consigliere comunale a Roma e dal 1994 come deputato al Parlamento europeo. Due anni dopo il seggio a Bruxelles ha lasciato prendendo le distanze dall'istituzione e dal Pd. "Forse ho dispiaciuto anche quelli che non la pensavano come me, io mi ero illuso perché pensavo di fare qualcosa di buono e di bello per il mio Paese", spiega a De Girolamo. "Mi dimisi dopo 22 mesi, senza neanche maturare la pensione da parlamentare europeo. Sono felice di questo, così nessuno può dire che gravo sulle tasche dei contribuenti", conclude Montesano.