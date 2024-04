Casa di Montecarlo: Fini condannato a 2 anni e 8 mesi, pene più alte ai Tulliani

30 aprile 2024 a

a

a

Il tribunale di Roma ha condannato l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini a 2 anni e 8 mesi di reclusione nell’ambito del processo per la casa di Montecarlo. Nel corso della requisitoria il pm della Capitale aveva sollecitato per l’ex leader di An una condanna a 8 anni di reclusione. Condannati anche la compagna Elisabetta Tulliani a 5 anni di reclusione (per lei erano stati chiesti 9 anni di carcere), suo fratello Giancarlo a 6 anni di reclusione (era stata sollecitata per lui la pena di 10 anni di reclusione) e il padre Sergio a 5 anni di reclusione (per lui erano stati chiesti 5 anni).

L’inchiesta della Procura ruota attorno alla compravendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, e che sarebbe stata acquistata, secondo l’accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore. Un’operazione effettuata nel 2008, per poco più di 300 mila euro e che con la rivendita dell’immobile nel 2015 fruttò un milione e 360 mila dollari. L’accusa per tutti gli imputati è quella di riciclaggio.