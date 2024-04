Puccini quanto ci costi. I fondi da Paperone al duo Nastasi-Muti

Ang.Bar. 25 aprile 2024 a

Curioso impegno di Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini per il concerto «Puccini secondo Muti» a Lucca, per il Comitato Celebrazioni Pucciniane della Presidenza del Consiglio istituito con la legge del 30 dicembre 2021: stanziati 296.000 euro dal Comitato, se ne aggiungono altri 100.000 della Siae di Salvo Nastasi, oltre ai preventivati 200 mila di incasso. In totale 600 mila euro per un direttore e un’orchestra che, per esempio all’Arcimboldi di Milano lo stesso mese sono stati contrattualizzati per 80 mila euro. Il duo Nastasi-Muti, che ha comandato la musica per decenni, è ancora così in auge?