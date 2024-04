Domenica In, gelo nell'intervista a Diletta Leotta. Mara Venier: "Tarantolati"

14 aprile 2024 a

La gioia dell'arrivo della piccola Aria e il matrimonio ormai prossimo con il calciatore Loris Karius. Diletta Leotta si racconta a Mara Venier nel corso della puntata del 14 aprile di Domenica In. La bimba è “la gioia più grande della mia vita”, dice la giornalista sportiva, "ho perso completamente la testa per lei”. "Aria è arrivata casualmente. Io ero preoccupata all'inizio, poi ho pensato che era la cosa più bella del mondo. Durante la gravidanza mi sono resa conto di tutto. Mi svegliavo la mattina e mi sentivo diversa", racconta Leotta che ha rivelato il primo incontro con il calciatore: "È stato divertente e incredibile. Ero con le mie amiche a Parigi, ci stavamo divertendo quando è arrivato Loris e io dissi "lui è l'uomo della mia vita". Lui non ci guardò per tutta la serata, poi mentre andava via mi fece "ciao" con la mano". Insomma, "un colpo di fulmine, è stato speciale".

I due il prossimo giugno si sposeranno a Vulcano, in Sicilia: "Ho scelto quell'isola perché, la prima volta che ci andai, dissi 'io mi sposerò qua'. Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo".

Nel corso dell'intervista c'è stato anche un piccolo fuori programma. Come di consueto tra una chiacchiera e l'altra a Domenica In vanno in onda servizi filmati, ma qualcosa è andato storto con un video che non voleva partire e un po' di agitazione dietro le quinte: “Cosa succede? Oggi sono tarantolati. Succede sempre così. Non avevamo un filmato?”, afferma Mara Venier. Poi tutto prosegue come da scaletta.