"Juve m..., forza Toro". Show dell'eurodeputato irlandese: perché insulta i bianconeri

11 aprile 2024

Il derby della Mole infiamma gli animi anche a Bruxelles. L’eurodeputato irlandese della Sinistra Mick Wallace, oggi alla miniplenaria, si è presentato indossando la maglia granata e ha concluso il suo intervento in Aula sulla guerra nella Striscia di Gaza con un «presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve m... forza Toro». L’eurodeputato irlandese, che produce vino in Piemonte ed è un appassionato tifoso granata, dice via social che «giocare contro la Juventus è sempre difficile per il Torino, che non ha i soldi della Juve. Ma i granata hanno sempre la speranza. Forza Toro sempre...», conclude.



Il 68enne è considerato uno dei più eccentrici politici irlandesi. Anti-establishment, populista di sinistra, ha passato di immobiliarista che gli ha provocato anche qualche guaio legale. Eletto nel Parlamento europeo nel 2019, Wallace ha espresso posizione antioccidentali su Russia e Cina. E il Toro che c'entra? Lo ha spiegato lo stesso eurodeputato qualche anno fa a Tuttosport: "Come è nata la mia passione per il Torino? Grazie a mia sorella Mary, che nel 1985 si è trasferita a San Mauro Torinese per motivi di lavoro. Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, diverso da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono innanzitutto i tifosi" che "portano avanti una filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia".