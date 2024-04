O. J. Simpson, scomparso a 76 anni il campione maledetto del primo tele-processo della storia

11 aprile 2024 a

Orenthal James Simpson. Questo il nome all'anagrafe di O. J. Simpson, attore ed ex giocatore di football americano, protagonista di uno dei casi giudiziari e mediatici che più ha colpito l'opinione pubblica americana, morto all’età di 76 anni. A darne la notizia, sui social, la stessa famiglia: "Nostro padre, Orenthal James Simpson, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy e grazia. La famiglia Simpson".

Considerato uno dei più grandi giocatori della storia Nfl, nel 1994 fu accusato di aver ucciso l’ex moglie Nicole Brown e l’amico Ronald Goldman, venendo poi assolto dopo un processo che ha diviso l’opinione pubblica. Il caso fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles trasmesso in diretta tv che culminò con il suo arresto. Media e aule di tribunali scandirono gli anni frenetici. Il processo fu mandato in onda dalla televisione americana e fu seguito da milioni di persone, ispirando una grande quantità di libri, film e serie tv. Celebre la sena in cui Simpson, su richiesta dell'accusa, non riuscì a indossare un paio di guanti ritenuti legati all'omicida in quanto troppo piccoli. In seguito, nel 2008, l'ex attore e atleta è stato condannato a 33 anni di carcere per rapina a mano armata e sequestro di persona. Tuttavia venne liberato nell’ottobre 2017 e al momento del decesso si trovava ancora in regime di libertà vigilata.