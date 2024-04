Otto e mezzo, Italo Bocchino contro Marco Travaglio: "La linea la dai tu"

03 aprile 2024 a

Scontro frontale tra Italo Bocchino e Marco Travaglio nel corso della puntata di Otto e mezzo in onda il 3 aprile. Oggetto del contendere è la presunta imparzialità dei giornalisti. In studio c'è Italo Bocchino e in collegamento c'è Marco Travaglio. Bocchino affronta di petto Travaglio e lo accusa di lavorare per il Movimento Cinque Stelle. "Tu sei un leader politico dei Cinque Stelle - attacca Italo Bocchino - La linea la dai tu ai Cinque Stelle. Non dobbiamo nasconderci dietro il dito dell'imparzialità. Molti di noi, me compreso, sono giornalisti militanti. Tu sei un giornalista militante, ammettilo anche tu. Leggi meglio il tuo giornale la mattina".

A queste parole risponde Marco Travaglio: "Ma neanche per idea - ha detto - Nemmeno per sogno. Sai chi ha fatto avere il primo avviso di garanzia alla Raggi? Il Fatto Quotidiano. Sai chi ha massacrato i Cinque Stelle quando hanno coperto Salvini con l'immunità per il caso della Diciotti? Il Fatto Quotidiano perché noi siamo contro l'immunità parlamentare. E chiunque ne abusa noi lo attacchiamo. Quindi a me non me ne frega niente di Cinque Stelle o non Cinque Stelle. Se i Cinque Stelle fanno la spazzacorrotti gli do ragione perché l'ho chiesta prima che nascessero. Ma se fanno una cosa contro le mie idee io li attacco".