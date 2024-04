L'eredità, Flavia cade sui Rolling Stones. Budera social: "Che figuraccia

02 aprile 2024 a

Bufera a L'Eredità. Nella puntata in onda martedì 2 aprile sono andate in scena bastonate nei confronti della nuova campionessa Flavia. E' scivolata sulla musica e sui Rolling Stones. Una delle domande era: chi ha composto "I can't get no satisfaction"? E lei ha risposto: "E' dei Queen". Da allora è iniziata una vera e propria sollevazione social contro la campionessa che poi ha anche sbagliato la ghigliottina finale.

Sono tanti i messaggi di protesta comparsi sui social: "Poteva dire dei Maneskin". E un altro telespettatore scrive "sì, un grandissimo pezzo di Ligabue". "Mamma che miracolata questa". E ancora: "Flavia, come si dice dalle mie parti, più c***o che anima...". C'è anche chi ci va giù pesante: "In questo gioco l'ignoranza paga sempre!". non si può NON sapere in quale opera è l 'aria Amami Alfredo e anche NON sapere che Satisfaction è dei Rolling Stones, ma che ci andate a fare a #leredità se vi mancano le basi?".