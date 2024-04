Lady pickpocket aggredita, Cerno tuona con la consigliera dem: "È colpa di chi filma?"

02 aprile 2024 a

a

a

Oltre al contributo di accesso promosso dal sindaco Brugnaro, il ticket per entrare a Venezia con l'obiettivo di conservare un luogo magico e unico nel mondo dall'inevitabile assalto dei turisti, a Diario del giorno su Rete 4 si parla della città lagunare anche per l'aggressione a Monica Poli. È la donna conosciuta come Lady Pickpocket per il suo urlo "Attenzione pickpockets", che segnala ai turisti che c'è qualche malintenzionato che sta cercando di borseggiarli su ponti e vaporetti. La donna era finita nelle critiche delle solite anime belle della sinistra, come avvenuto per chi filma i borseggi nella metro di Milano o di Roma. Per il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, chi "si sostituisce a chi non è in grado di aiutare le persone a non essere derubate" va lodato, non criticato. "L'unica volta che facciamo qualcosa di buono, cioè segnalare delinquenti collegati ad associazioni criminali che hanno 45 alias - spiega il direttore - contestano invece quelli che li filmano sugli autobus. Ma meno male che ci sono".

Di più. Per Cerno bisognerebbe diffondere le immagini raccolte dalle telecamere dei mezzi pubblici, così da riconoscere i ladri abituali. "Siamo diventati veramente un Paese ridicolo - ribadisce ospite del programma di Rete 4 - per cui noi siamo sotto controllo per qualunque cosa e quando uno delinque e viene riconosciuto come tale non va bene, è colpa di quello che denuncia il reato e non di chi lo compie. È così che l'Italia è finita in queste condizioni, con interi pezzi delle sue città consegnate ai criminali".

Di parere opposto la consigliera regionale della Lombardia Maria Rozza, del Pd, secondo cui va combattuto il racket dei furti alla base. Nobile intenzione, ma "ho smesso di credere da tempo a cappuccetto rosso", ribatte Cerno che propone tolleranza zero per certi fenomeni: "Mi piacerebbe che se uno ha 40 alias la pena venga moltiplicata per 40", afferma il direttore, "e buttiamo via la chiave fino a quando non li hanno fatti tutti".