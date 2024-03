Tagadà, Mieli esorta il Pd: “Candidi Ilaria Salis come capolista dappertutto”

28 marzo 2024 a

Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, è ospite della puntata del 28 marzo di Tagadà, talk show pomeridiano di La7 con Tiziana Panella alla conduzione. L’ex direttore del quotidiano inizia subito il collegamento dimostrando il suo malessere per la situazione di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria: “Sto male perché sento notizie di Ilaria Salis. Sto male perché vedo quelle immagini con catene e guinzaglio mi ha fatto venire i nervi e allora ho messo insieme due notizie. Mi farebbe piacere che la riunione del Pd per presentare i candidati alle elezioni Europee se ne uscisse presentando Ilaria Salis candidata alle Europee. Poi sono sicuro che i mezzi per affrontare il processo regolarmente ci sarebbero, ma almeno fra due mesi e mezzo non la vedremmo più in quel modo. La presenterei capolista dappertutto al posto della Schlein, così non la vediamo più con le catene, perché l’altra volta le giustificazioni furono insufficienti, poi ci fu tutta una trattativa per portarla agli arresti domiciliari, siccome si è visto che non si produce niente - esorta Mieli - che il Pd faccia oggi pomeriggio un colpo di sorpresa e annunci la candidatura di Salis alle Europee”.