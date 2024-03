Papa Francesco, le reali condizioni di salute: cosa filtra dai collaboratori più stretti

25 marzo 2024 a

Niente omelia per Papa Francesco durante la Domenica delle Palme, che ha preferito dedicarsi al silenzio e alla riflessione. Ma come sta davvero il Pontefice? A raccontare un retroscena sulle condizioni di salute del numero uno della Chiesa è Il Giornale: “Qualcuno avrebbe preferito per lui un ricovero in ospedale, al policlinico Gemelli, già alcune settimane fa. Non perché le condizioni di salute fossero gravi, solo per garantirgli un periodo di totale riposo e di cure per debellare del tutto l’influenza. Alla fine però Francesco ha mantenuto tutti gli impegni previsti nella sua agenda, portandosi dietro così tutti gli strascichi dell’influenza, con conseguente abbassamento di voce”.

Papa Francesco rinuncia alla lettura dell'omelia: voce affaticata e timori

Il Papa ha quindi preferito evitare il lungo sermone, spiazzando tutti in piazza San Pietro, compresi vescovi e cardinali presenti. “Da oltre quindici giorni il Pontefice in numerose udienze pubbliche, tra cui quella generale del mercoledì, preferisce non pronunciare il discorso preparato per l’occasione, affidandone la lettura a qualche collaboratore della Segreteria di Stato. Decisione che ha fatto scattare l’allarme tra molti affezionati al Papa ma anche tra molti speculatori che pensano che le sue condizioni di salute siano peggio di quanto si possa immaginare”, la ricostruzione del quotidiano in merito. Ma poi arriva la soffiata che tranquillizza tutti. “Niente di preoccupante”, ciò che filtra da qualche suo stretto collaboratore. Bergoglio, nonostante la bronchite e l’influenza, non ha intenzione di rinunciare ad alcun appuntamento della Settimana Santa, sempre molto impegnativa per un Papa.