Lucia Annuziata "candidata del Pd alle Europee". Ma cosa diceva a settembre...

Il Pd, secondo quanto si apprende, è al lavoro per candidare Lucia Annunziata come capolista nella circoscrizione Sud alle Europee. Sarebbero in corso in queste ore le ultime verifiche prima di rendere ufficiale la cosa. Tra le altre ipotesi anche quella di candidare un altro giornalista, l’ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, nella circoscrizione Centro. L'ipotesi, già ventilata più volte, "si rafforza". Questo è quanto riporta l'Ansa. La giornalista, dopo l'addio alla Rai e alla trasmissione di politica e di attualità "Mezz'ora in più" dunque potrebbe essere candidata capolista dal partito guidato da Elly Schlein "come indipendente nella circoscrizione Sud alle elezioni Europee del 9-10 giugno". L'agenzia parla di "contatti" che "sarebbero ancora in corso in queste ore e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità della candidatura a Strasburgo della giornalista, 73 anni di Sarno in provincia di Salerno, che è stata presidente della Rai dal marzo 2003 al maggio 2004".

"Leggo che Lucia Annunziata si candiderebbe alle elezioni europee con la sinistra. Quindi è di sinistra, tendenza militante-candidata. Eppure in tanti anni di conduzioni Rai non ce ne eravamo mai accorti. Una vera sorpresa", ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Indiscrezione, quella lanciata dall'Ansa, che non sorprende e che, però, poco va d'accordo con quanto Annunziata affermava a settembre, dopo che era già stata annunciata come possibile candidata di punta del Partito Democratico per la circoscrizione Sud alle europee. La giornalista aveva infatti smentito la voce con una nota di poche righe e molto chiara: "Non mi candiderò mai è poi mai alle Europee. Né con il Pd Né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza x mettere tranquilli tutti".