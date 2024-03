Giovanni Allevi ha "problemi di salute". E slitta il concerto previsto

14 marzo 2024 a

Peggiorano le condizioni di salute di Giovanni Allevi. È stato rimandato al 30 aprile il concerto di Giovanni Allevi, nell’ambito del "Piano solo tour", previsto per domani al Teatro Orfeo di Taranto. L'evento, informano sempre gli organizzatori, "è stato rinviato a causa di problemi di salute dell’artista". I possessori dei biglietti, si precisa ancora, potranno utilizzarli per la nuova data, mentre non sono previsti rimborsi. La notizia arriva dopo che, scelto come superospite a Sanremo, il pianista era tornato a esibirsi in pubblico. "All'improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo": con queste parole aveva raccontato la malattia dal teatro Ariston.

"Nuova visione del mondo": Allevi torna a suonare in pubblico dopo due anni

"Ognuno di noi è unico e irripetibile e a suo modo infinito. Un altro modo, la gratitudine nei confronti della bellezza del creato. Non si contano le albe e i tramonti che ho ammirato da quelle stanze d'ospedale. Il rosso dell'alba è diverso del rosso del tramonto. Un altro dono, la riconoscenza per il talento di medici, infermieri, il personale ospedaliero", aveva continuato, commuovendo pubblico e telespettatori e facendo il pieno di applausi. Allevi aveva anche espresso gratitudine e aperto il proprio mondo ai sostenitori. "Quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo", aveva concluso il musicista prima di togliersi il cappello e mostrare la folta chioma di capelli.