Viva Rai2, “camposanto”. Fiorello è brutale con Schlein: neanche dentro al Pd siete uniti

Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e il resto del cast di Viva Rai2! hanno aperto la puntata di mercoledì 13 marzo con la solita dose di buonumore tra musica, tanta ironia e la consueta, improbabile, rassegna stampa del giorno. Il tema centrale è ancora quello politico: archiviate le elezioni in Abruzzo, il focus si sposta sulla Basilicata. E Fiorello scherza: "Ora in Abruzzo si sente l'eco... C'è nessuno? Dove state andando? Tutti in Basilicata!". Carlo Calenda si defila dal campo largo, ma c'è il nodo Bersani: "Lo portano in giro come una reliquia. Pier Luigi, lasciali perdere", dice ancora lo showman. “Elly Schlein dice 'batteremo Giorgia Meloni se restiamo uniti. Pd, noi vi vogliamo bene, ma non riuscite a stare uniti nemmeno da soli, figuratevi mettere d'accordo tutti gli altri partiti. Come dico sempre, da campo largo a camposanto è un attimo".

Dal centrosinistra al centrodestra, che ha vinto in Abruzzo: qui però c'è il nodo Matteo Salvini, con la Lega che continua a perdere voti. "Proprio una parabola - dice Fiorello -. Talmente parabola che se lo metti sul tetto prende Sky". Ma si parla anche di un possibile sbarco in politica di Pier Silvio Berlusconi: "Ci starebbe, 'Pier Forza Italia', non è male!". La destra, intanto, si oppone alle case green varate dall'Europa: "Io già me lo immagino Ignazio La Russa ‘Io sono fedele alla caldaia’. Ce lo vedo a casa sua con il forno, la pala e i carboni ardenti, come nei transatlantici a vapore", ironizza ancora il conduttore del mattin show Rai.

In chiusura di puntata, commento anche su una notizia che arriva da Sulmona: un incidente d'auto fatto da un prete, poi risultato positivo alla cocaina. "Qualcuno, in realtà, già aveva avuto dei dubbi - rivela Fiorello - perché, quando celebrava messa, era solito dire ‘scambiatevi un grammo di pace’. Insomma, qualcosa non quadrava…".