Diletta Leotta spiazza tutti: l'annuncio in diretta che lascia Clerici di sasso

Un annuncio a sorpresa, che ha spiazzato persino la padrona di casa del programma. Diletta Leotta, ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, il programma quotidiano che consiglia ai telespettatori ricette e trucchi di cucina, ha lasciato tutti di stucco, annunciando in diretta la data delle nozze. "Mi sposo a giugno", ha detto sorridendo e senza che nessuno se lo aspettasse. La dolce metà della giornalista di Dazn è Loris Karius. Se da settimane circolavano indiscrezioni più o meno fantasiose sull'evento in questione, l'inviata ha voluto mettere a tacerle.

In un primo momento sembrava che Diletta Leotta e Loris Karius fossero intenzionati a coronare il loro sogno d'amore a Taormina. Indiscrezione credibile, questa, se si considera che la bella e brava giornalista è di orgini siciliane. Secondo Fabrizio Corona, che ha raccolto nel corso degli ultimi giorni numerose segnalazioni, alla festa ci sarà anche un'orchestra. I dettagli, tuttavia, dovranno trovare la conferma dei diretti interessati che, per ora, hanno solamente reso nota la data delle nozze.

Arrivata nello studio di È sempre mezzogiorno, Leotta ha raccontato a tutti come si sono conosciuti lei e il futuro marito. "La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: 'Ho incontrato l'uomo della mia vita'": queste sono le parole che la giornalista ha confessato di aver detto alle sue amiche. Poi il fidanzamento, una gravidanza e la proposta di matrimonio. Nel corso della puntata, l'inviata di Dazn non ha voluto rivelare il giorno esatto, ma ha anticipato: "Che ansia, manca poco! Adesso sono un po' in quella fase di panico da organizzazione".